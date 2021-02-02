دبلوماسي: 130 ألف إسرائيلي زاروا الإمارات منذ التطبيع

كشف رئيس البعثة الإسرائيلية في أبو ظبي إيتان نائيه عن عدد الإسرائيليين الذين زاروا الإمارات منذ توقيع "اتفاقيات أبراهام" في سبتمبر الماضي، وذكر أنه بلغ نحو 130 ألف شخص.

وتوقع نائيه في حديث لوكالة أنباء الإمارات (وام) أن يزور نحو 50 ألف إسرائيلي الإمارات بشكل شهري خلال فصل الشتاء، مشيرا إلى أنه بمجرد استكمال الاجراءات المتعلقة بلقاح فيروس كورونا في كلا الدولتين فإنه من المنتظر ارتفاع أعداد السائحين في الاتجاهين.

وأشار الدبلوماسي إلى وجود ممر جوي صار يؤدي لشحن البضائع بين البلدين في غضون ساعات، بينما كان ذلك يستغرق عبر البحر نحو 16 يوما.

وأضاف نائيه أن الواقع الجغرافي الذي يكمن في أن الإمارات تقع في شرق شبه الجزيرة العربية وإسرائيل في غرب آسيا قد يخلق ممرا ينطلق لجميع أنحاء العالم.

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وأوضح أن مجتمعات الأعمال في إسرائيل والإمارات تسعى حاليا إلى تعزيز التعاون التجاري بين الدولتين.

وقال إن "المزايا التي تتمتع بها الدولتان ستشكل قيمة مضافة إلى هذا التعاون، إذ أن اسرائيل لديها اتفاقيات تجارة مع الغرب (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي) بينما تعتبر الإمارات بوابة لأسواق الشرق".

وأشار إلى أن "وجود بنية تحتية متقدمة في الإمارات وإسرائيل تعزز من فرص تبادل الخبرات في كافة المجالات"، مؤكدا أن إسرائيل حددت 29 قطاعا للتعاون مع الإمارات بينما تم بالفعل التوقيع على اتفاقيات ثنائية في 8 مجالات حتى الآن.

المصدر: وام