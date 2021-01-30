أكثر من 270 مليون دولار.. حجم التبادل التجاري بين دبي وإسرائيل خلال 5 أشهر

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي الإماراتية، اليوم السبت، أن حجم التبادل التجاري بين دبي وإسرائيل بلغ مليار درهم إماراتي (نحو 272 مليون دولار)، خلال الأشهر الخمسة الأخيرة.

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وأشار المكتب الإعلامي في بيان، إلى أن "قيمة التجارة وزعت بنحو 325 مليون درهم واردات، ونحو 607 مليون درهم صادرات".

وهذا التبادل التجاري، جرى بعد تطبيق معاهدة السلام التي وقعت عليها الإمارات وإسرائيل في 15 سبتمبر 2020 بالبيت الأبيض، بوساطة إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

المصدر: "رويترز" + RT