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مصر.. مسؤول يكشف تفاصيل إعفاء سيارات المصريين من الجمارك

مال وأعمال

مصر.. مسؤول يكشف تفاصيل إعفاء سيارات المصريين من الجمارك
Reuters
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كشف مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك في مصر مجدي عبد العزيز، تفاصيل إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك.

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رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج: نبحث الإعفاء الجمركي لسيارة كل مصري يعود نهائيا للوطن
رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج: نبحث الإعفاء الجمركي لسيارة كل مصري يعود نهائيا للوطن

وقال خلال لقاء تلفزيوني إن هذا المطلب يتم الحديث عنه منذ سنوات، موضحا أن هناك إعفاءات حقيقية بالفعل منها دول الاتفاقيات التفضيلية والسيارات التي تأتي من الاتحاد الأوروبي تكون بصفر جمرك ولكن تدفع ضريبة الجدول والقيمة المضافة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة"، المذاع على "إكسترا نيوز"، أن المصريين العائدين من الخارج يتم إعفاؤهم بـ 10 %، على السيارة التي تكون موديلاً متقدماً وحديثاً أو أن يكون الشخص أول مالك لها، وهناك إعفاء يصل لـ 50% على السيارات القديمة، ويتم إعفاء السيارات التي تأتي لـ ذوى القدرات الخاصة".

ولفت إلى أن الحديث عن إعفاء كل المصريين، سيكون أمرا مؤثرا، ويؤثر على الصناعة المحلية، موضحا أن قرار عدم إعفاء جميع السيارات تم بعد النقاش مع أكثر من وزارة في مقدمتهم الهجرة.

وأكد أن السيارات التي يتم إعفاؤها حاليا ستكون كما هي، ولكن لا يوجد أي قرار بإعفاء تام للسيارات التي تأتي مع المصريين من الخارج.

المصدر: "أكسترا نيوز"

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