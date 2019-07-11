كشف رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج، إسماعيل علي، عن جهود يبذلها الاتحاد مع الجهات المصرية المعنية بشأن إعفاء جمركي لسيارات المصريين في الخارج الذين يعودون نهائيا للوطن.

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وأوضح في تصريح لجريدة "القبس الإلكتروني"، أنه من حق كل مصري مغترب سيارة معفاة من الجمارك عندما يقرر العودة نهائيا إلى الوطن.

وأشار رئيس الاتحاد إلى أن هناك مقترحات بشأن الإعفاء الجمركي لسيارات المصريين في الخارج، تتمثل في تخفيض الجمارك إذا لم يتم الإعفاء بشكل كامل منها.

المصدر: القبس الإلكتروني