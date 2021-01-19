واشنطن تفرض عقوبات على سفينة روسية مشاركة في مشروع "السيل الشمالي 2"

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عن فرض الولايات المتحدة عقوبات على سفينة "فورتونا" الروسية المخصصة لمد الأنابيب والمشاركة في تنفيذ مشروع "السيل الشمالي 2".

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وأشارت الوزارة إلى أن السفينة المذكورة أدرجت على القائمة السوداء الأمريكية بموجب قانون "مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات".

وأضافت أن العقوبات المفروضة على "فورتونا" تشمل أيضا شركة "كا في تي روس" المالكة للسفينة، وأن الإجراء يقتضي منع الشركة المذكورة من التصدير وإجراء المعاملات البنكية، وتنص على تجميد أصولها وممتلكاتها.

و"السيل الشمالي-2" مشروع روسي لمد أنبوبي غاز بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا من الساحل الروسي عبر قاع بحر البلطيق إلى ألمانيا.

وتم تنفيذ معظم المشروع، لكنه يواجه العراقيل بسبب الضغوطات الأمريكية، حيث تهدد واشنطن الشركات المشاركة في المشروع بالعقوبات.

المصدر: إنترفاكس