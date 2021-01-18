واشنطن تخطط لعقوبات على سفينة "فورتونا" الروسية المشاركة في "السيل الشمالي 2"

أفادت صحيفة "هاندلسبلات" بأن الولايات المتحدة أبلغت ألمانيا بأنها تخطط لفرض عقوبات على السفينة الروسية "فورتونا" المشاركة في مشروع "السيل الشمالي 2" لضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين بالحكومة الأمريكية أبلغوا برلين وحلفاء أوروبيين آخرين أن العقوبات ستدخل حيز التنفيذ يوم غد الثلاثاء.

ويتضمن مشروع "السيل الشمالي 2" مد خطين لأنابيب الغاز الروسي بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق وصولا إلى ألمانيا.

وتضخ شركة غازبروم الروسية العملاقة نصف الأموال المستثمرة في هذا المشروع، وتأتي باقي الاستثمارات من شركاء أوروبيين على رأسهم شل، وأو إم في، وإنجي، ويونيبر، ووينترشال.

المصدر: رويترز + RT