العراق يختار "دايو" الكورية بعد استبعاد شركة منافسة صينية لتنفيذ ميناء "الفاو الكبير"

أعلنت الشركة العامة للموانئ العراقية، اليوم الاثنين، استبعاد شركة صينية من المنافسة واختيار شركة "دايو" الكورية بعقد تنفيذ ميناء "الفاو الكبير".

وقال مدير عام الموانئ فرحان الفرطوسي في تصريح صحفي، إن "قرار 63 لسنة 2019 يحيل العمل وصيغة العرض الوحيد الى شركة دايو الكورية، حيث لا يمكن تخطيه، كما أن الشركة الصينية لم تتقدم بشكل رسمي وتم استبعادها لعدم تخصصها في بناء الموانئ".

وأضاف، أن "شركة دايو الكورية هي التي وقع عليها الاختيار لتنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير، حيث سيتم الشروع بالتنفيذ بعد الإقرار داخل مجلس الوزراء خلال جلسته المقبلة".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة النقل العراقية، عن تراجع شركة "دايو" الكورية عن إكمال بناء مشروع ميناء "الفاو الكبير".

وفي التاسع من أكتوبر الماضي، أعلنت شركة "دايو" الكورية الجنوبية، وقف العمل في مشروع ميناء الفاو الكبير، في البصرة جنوب العراق، بعد العثور على جثة مديرها مشنوقاً.

يذكر أن حجر أساس مشروع ميناء الفاو الكبير، وضع في العام 2010، وقالت وزارة النقل العراقية، إن وزير النقل ناصر حسين الشبلي أعلن الاتفاق على الصيغة النهائية لعقد ميناء الفاو الكبير مع الشركة الكورية المنفذة للمشروع، الذي تقدر كلفته بنحو 4.6 مليار دولار.

المصدر: "واع" + RT