وكالة: السعودية تدرس الاستقالة من رئاسة لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لـ"أوبك +"

أفادت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية بأن المملكة العربية السعودية تدرس استقالتها من منصب الرئيس المشارك للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لـ"أوبك +".

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وأضافت الوكالة أن دولة الإمارات سترفض عرض تولي الرئاسة المشتركة للجنة في حال حسمت السعودية قرارها بالاستقالة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن ثلاثة مصادر في أوبك أن وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، ذكر في اجتماع أوبك يوم الاثنين أنه سيتنحى عن المشاركة في رئاسة لجنة المراقبة الوزارية، ومن غير الواضح سبب اعتزامه ذلك.

وأرجأت "أوبك+" إجراء محادثات بشأن سياسة إنتاج النفط عام 2021 إلى يوم الخميس، بينما لا يزال اللاعبون الرئيسيون مختلفين حول حجم النفط الذي ينبغي ضخه وسط طلب ضعيف بسبب جائحة فيروس كورونا.

ويتعين على "أوبك+" التوصل إلى توازن دقيق بين دفع الأسعار للصعود بما يكفي لمساعدة ميزانيات الدول الأعضاء لكن ليس بشكل حاد يؤدي لزيادة الإنتاج الأمريكي المنافس.

المصدر: "بلومبيرغ" + "رويترز"