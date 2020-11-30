"رويترز": تأجيل موعد اجتماع "أوبك+" إلى 3 ديسمبر وسط خلافات

نقلت وكالة "رويترز" عن ثلاثة مصادر أن "أوبك" وحفاءها بقيادة روسيا أجلوا إلى يوم الخميس، محادثات بشأن سياسة إنتاج النفط لعام 2021.

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ويأتي تغيير الموعد بينما لا يزال اللاعبون الرئيسيون مختلفين حول حجم النفط الذي ينبغي ضخه وسط طلب ضعيف بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكان من المقرر أن تعقد مجموعة "أوبك+"، التي تضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا وحلفاء آخرين، اجتماعها في الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش غدا الثلاثاء.

المصدر: "رويترز"