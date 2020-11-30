الجزائر تؤكد وجود توافق بين أعضاء "أوبك" على تمديد تخفيضات الإنتاج 3 أشهر

قال وزير الطاقة الجزائري عبد المجيد عطار إن أعضاء "أوبك" توصلوا إلى توافق بشأن تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية لـ"أوبك+" التي تصل إلى 7.7 مليون برميل يوميا لـ3 أشهر اعتبارا من يناير.

وقال قبيل انطلاق أشغال لاجتماع الوزاري للمنظمة: "هناك إجماع على مستوى منظمة أوبك على تمديد السقف الحالي لتخفيض إنتاج النفط والمقدر بـ7.7 مليون برميل يوميا إلى الثلاثي الأول من 2021، أي حتى نهاية شهر مارس المقبل".

وأضاف "يبقى على دول المنظمة إقناع حلفائها العشرة غير الأعضاء بضرورة اعتماد خيار تمديد العمل بالمستوى الحالي لتخفيض الإنتاج لضمان استقرار سوق النفط ورفع الأسعار أكثر من المعدل الحالي".

وأكد عطار أن خيار دول "أوبك" بتمديد السقف المطبق حاليا لخفض الإنتاج يعود إلى المخاطر التي لا تزال موجودة بخصوص تأثيرات وباء كوفيد-19 على سوق النفط، مضيفا أنه حتى مع الإعلانات المتعلقة بالتوصل إلى لقاحات ناجعة ضد الفيروس، إلا أن خروج الاقتصاد العالمي من حالة الركود وعودة مختلف النشاطات المستهلكة للطاقة كالنقل الجوي لن يكون بسرعة.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية