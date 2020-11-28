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شركة تركية تصدر حافلات كهربائية إلى السويد

مال وأعمال

شركة تركية تصدر حافلات كهربائية إلى السويد
Reuters
صورة تعبيرية
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أعلنت الشركة التركية "تيمسا"، اليوم الجمعة، عن تصديرها أول شحنة من حافلاتها الكهربائية التي طورها مهندسو الشركة وصنعت في مرافقها، إلى السويد.

علمداروأفاد بيان صادر عن الشركة، اليوم الجمعة، بأن مهندسين من الشركة قاموا بتطوير وصناعة 6 حافلات كهربائية من طراز "MD9 electriCITY" في مرافقها بولاية أضنة، وقامت بإرسالها إلى السويد.

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وأوضح أنه من المتوقع أن تصل الحافلات إلى منطقة أوكيرو قرب جوتنبرغ السويدية، خلال الأيام المقبلة، حيث ستدخل الخدمة في المواصلات الداخلية لبلدية المدينة في وقت قصير.

ووفقا لوكالة "الأناضول" أعرب مدير مجلس إدارة "تيمسا" جودت علمدار، عن "فخره وسعادته بما ينتجه المهندسين الأتراك، وأنه سوف يرى منتجات تحمل علامة تيمسا تسير على الطريق السويدية".

وأضاف علمدار: "يعتبر هذا التصدير خطوة مهمة للغاية، ونقطة تحول ليس فقط لتيمسا، ولكن أيضا لاقتصاد بلدنا والصناعة التركية".

المصدر:"الأناضول"

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