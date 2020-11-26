تركيا.. المؤبد على عشرات المتهمين بالتورط في محاولة الانقلاب

أصدر القضاء التركي اليوم الخميس أحكاما بالسجن المؤبد على عشرات من المتهمين في التورط بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد منتصف يوليو عام 2016.

وأفادت وكالة "الأناضول" الرسمية بإصدار المحكمة الجنائية العليا الرابعة في أنقرة 79 حكما بالمؤبد على أربعة مدنيين تم وصفهم بأنهم "أئمة مدنيون" في منظمة الداعية المعارض المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله غولن، وقيل إنهم حضروا ودبروا انقلابا في قاعدة أكينجي الجوية قرب أنقرة.

كما أصدرت المحكمة أحكاما بالسجن المشدد مدى الحياة على 25 عسكريا، معظمهم طيارون سابقون لمقاتلات "إف-16" في القاعدة المذكورة، بتهمة تنفيذ غارات على مؤسسات رسمية في أنقرة في يوم الانقلاب، ومحاولة اغتيال الرئيس رجب طيب أردوغان.

وإجمالا مثل أمام القضاء 475 شخصا، 365 منهم قيد الحبس، بتهمة التورط في محاولة الانقلاب التي أودت بأرواح أكثر من 250 شخصا، وخمسة متهمين آخرين غيابيا.

المصدر: الأناضول + رويترز