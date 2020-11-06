مركز طبي إسرائيلي يطلب 1.5 مليون جرعة من اللقاح الروسي ضد كورونا

ذكرت صحيفة "كوميرسانت" الروسية، اليوم الجمعة، أن مركزا طبيا يعد الأكبر في إسرائيل تقدم بطلب لشراء 1.5 مليون جرعة من اللقاح الروسي "سبوتنيك v"، المضاد لفيروس كورونا المستجد.

إقرأ المزيد

وقالت الصحيفة في تقريرها إن المدير العام للمركز الطبي الإسرائيلي "هداسا" زئيف روثستين، أكد أن المركز الطبي تقدم بطلب لشراء 1.5 مليون جرعة من اللقاح الروسي.

ووفقا لروثستين فإن المركز الطبي سيتقدم في المستقبل القريب إلى وزارة الصحة الإسرائيلية للحصول على إذن باستخدام اللقاح في إسرائيل بعد اكتمال المرحلة الثالثة من الاختبار.

وقال: "إذا أعطت وزارة الصحة الإسرائيلية الإذن باستخدام اللقاح، فإن المركز الطبي مستعد لتقديمه للمستهلكين في إسرائيل، ولكن إذا لم يتم ذلك فسيجد المركز الطبي مكانا لتطبيقه نظرا لأنه ينشط في أجزاء كثيرة من العالم".

وأضاف أن اللقاح الروسي يتم اختباره بنجاح، لكن لم يتم بعد استخلاص الاستنتاجات حول فعاليته. وقال المسؤول الطبي، إن يعرف شخصيا الأشخاض الذين تلقوا اللقاح ولم "تنم عندهم قرون"، في إشار إلى سلامة اللقاح الروسي.

وأكد أن النقد الموجه إلى لقاح "سبوتنيك V" ليس أكثر من مثال على منافسة طويلة الأمد بين روسيا والولايات المتحدة، والتي تقوم في هذه الحالة بسبب دوافع مالية.

ولم يكشف المسؤول عن سعر اللقاح أو عن قيمة صفقة شراء اللقاحات، لكن خبراء مستقلين قدروا سعر 1.5 مليون جرعة من اللقاح بنحو 19.5 مليون دولار.

المصدر: "كوميرسانت"