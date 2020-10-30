روسيا تقدم وثائق لتسجيل اللقاح "سبوتنيك V" ضد كورونا في البرازيل

أعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، يوم الجمعة، أنه قدم حزمة وثائق ضرورية للوكالة الوطنية للرقابة الصحية البرازيلية لتسجيل اللقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا في البرازيل.

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وأفاد رئيس الصندوق، كيريل دميترييف، في بيان بأنه، تم بالتعاون مع شركة "Uniao Quimica Farmaceutical Nacional" وحكومة ولاية بارانا البرازيلية، التقديم المسبق لحزمة وثائق للوكالة الوطنية للرقابة الصحية البرازيلية "ANVISA" لتسجيل اللقاح الروسي "سبوتنيك V" يوم 29 أكتوبر.

وأوضح دميترييف أن "التسجيل سيمكن من البدء في أقرب وقت بإنتاج اللقاح وتوزيعه في أراضي البرازيل"، وذلك بموجب اتفاق حول نقل التكنولوجيا بين صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي و شركة "Uniao Quimica Farmaceutical Nacional".

والبرازيل من بين دول عدة تشارك في اختبارات مرحلة ما بعد التسجيل للقاح الروسي الأول ضد فيروس كورونا.

وحاليا تعتبر روسيا أول دولة في العالم تسجل لقاحا مضادا لفيروس كورونا المستجد، وهناك مصلان في الوقت الراهن تم تسجيلهما في البلاد الأول هو "سبوتنيك V" ويطوره مركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" ويعمل عليه مركز "فيكتور" الحكومي العملي لأبحاث الفيروسات والبيوتكنولوجيا.

المصدر: وكالات