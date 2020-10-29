روسيا تنفي صحة تقرير لـ"رويترز" حول تعليق اختبارات لقاح "سبوتنيك V" ضد كورونا

نفت روسيا صحة تقرير نشرته اليوم الخميس وكالة "رويترز" وتحدث عن تعليق اختبارات اللقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن التجارب مستمرة.

وقال مساعد وزير الصحة الروسي، أليكسي كوزنيتسوف، في بيان صحفي، إن اختبارات اللقاح لا تزال مستمرة، مشددا على أنه "سيتم تحقيق مشاركة 40 ألف متطوع في عملية التلقيح" ضمن التجارب.

وفي وقت سابق من اليوم نشرت وكالة "رويترز" تقريرا استند إلى تصريحات مسؤول في شركة "Crocus Medical" الخاصة، التي تساعد في إجراء الاختبارات في موسكو، جاء فيها أن "روسيا علقت مؤقتا تلقيح المتطوعين الجدد" في إطار اختبارات مرحلة ما بعد التسجيل لمصل "سبوتنيك V".

وحاليا تعتبر روسيا أول دولة في العالم تسجل لقاحا مضادا لفيروس كورونا المستجد، وهناك مصلان في الوقت الراهن تم تسجيلهما في البلاد الأول هو "سبوتنيك V" ويطوره مركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" ويعمل عليه مركز "فيكتور" الحكومي العملي لأبحاث الفيروسات والبيوتكنولوجيا.

المصدر: وكالات