الجزائر تبدأ شراء قمح الطحين

أفادت تقييمات أولية من متعاملين أوروبيين يوم الثلاثاء، بأن الديوان المهني الجزائري للحبوب بدأ شراء قمح الطحين في مناقصة عالمية طرحها.

وقال المتعاملون إن الكميات غير واضحة لكن سعر بعض الدفعات بلغ 263.50 دولار للطن شاملة تكاليف الشحن.

ومن المحتمل أن الكمية الأولى ستأتي من دول الاتحاد الأوروبي على بحر البلطيق ومازالت المفاوضات جارية وقد تشتري الجزائر المزيد.

وتلك المناقصة هي الأولى من مشتري الحبوب الجزائري التي يسمح فيها بعروض قمح من روسيا وموردين آخرين على البحر الأسود، لكن للأصناف عالية البروتين فحسب.

وكانت الكمية الإسمية في المناقصة 50 ألف طن، لكن جرت العادة أن تشتري الجزائر كميات أكبر بكثير من الحجم الإسمي في مناقصاتها.

وتطلب الجزائر الشحن خلال فترتين من دول التوريد الرئيسية بين الأول والخامس عشر من نوفمبر وبين السادس عشر والثلاثين منه، أما إذا كان التوريد من أمريكا الجنوبية، فيكون الشحن بين الأول والخامس عشر من أكتوبر وبين السادس عشر والحادي والثلاثين منه.

المصدر: رويترز