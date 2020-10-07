بولندا تفرض غرامات على المشاركين في "السيل الشمالي-2"

فرضت هيئة مكافحة الاحتكار البولندية غرامة مالية بقيمة 100 مليون دولار على الشركات المشاركة في "السيل الشمالي-2" لمد أنبوب غاز من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع بحر البطليق.

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كذلك فرضت الهيئة على شركة الغاز الروسية "غازبروم" غرامة خيالية تقدر بنحو 7.6 مليار دولار.

وقال رئيس الهيئة البولندية لمكافحة الاحتكار، توماس خروستني، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "لقد انتهينا من التحقيق بشأن بناء وتمويل مشروع "السيل الشمالي-2" وقد تم إجراء تحقيق بدقة حوله".

وأضاف: "لقد تم فرض غرامة إجمالية قدرها 385 مليون زلوتي (100 مليون دولار) على خمس شركات، وتم تغريم "غازبروم" بـ29 مليار زلوتي (7.6 مليار دولار)".

كما طالبت الهيئة البولندية لمكافحة الاحتكار الشركات المشاركة في مشروع "السيل الشمالي-2" الروسي بفسخ عقود مشاركتها في غضون 30 يوما من استلام الاشعار بقرار الهيئة.

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وتشارك في المشروع 6 شركات وهي: "غازبروم" الروسية و5 شركات أوروبية Engie وUniper وOMV وShell و Wintershall.

ووفقا لشركة الغاز الروسية "غازبروم" فإن الشركة تعتزم إتمام تنفيذ المشروع في أقرب فترة معقولة.

وحصل المشروع على جميع تصاريح التشغيل اللازمة من البلدان التي يمر عبر مياهها خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي-2".

ويلقى المشروع معارضة قوية من الولايات المتحدة، التي تسعى لبيع غازها المسال في أوروبا. وهددت واشنطن مؤخرا بفرض عقوبات جديدة على كل من يشترك في تنفيذ هذا المشروع.

المصدر: "تاس"