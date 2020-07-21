مجلس النواب الأمريكي يؤيد تشديد العقوبات على "السيل الشمالي-2"

أيد مجلس النواب الأمريكي تعديلات على مشروع ميزانية الدفاع للسنة المالية المقبلة والتي تضمنت تشديد العقوبات على مشروع "السيل الشمالي-2"، الهادف لمد أنبوب غاز من روسيا إلى ألمانيا.

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وقدم ممثلون عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي في وقت سابق إلى الكونغرس الأمريكي مشروع قانون لتشديد العقوبات على مشروع "السيل الشمالي-2"، وتستهدف القيود أيضا الشركات التي تشارك في المشروع، بما في ذلك الأوروبية.

وتلقى مسألة فرض الولايات المتحدة عقوبات على المشروع معارضة من أوروبا، وخاصة من ألمانيا.

وأعلن الاتحاد الأوروبي الجمعة الماضية، معارضته لفرض الولايات المتحدة عقوبات ضد مشروع "السيل الشمالي-2"، باعتبارها مخالفة للقوانين الدولية.

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من جهتها ترى روسيا أن العقوبات الأمريكية ليست إلا أداة غير عادلة للمنافسة، إذ أن واشنطن تسعى لبيع غازها المسال لأوروبا، لكنها تلقى منافسة قوية من الغاز الروسي، الذي يتمتع بمزايا تنافسية عالية.

ويتم حاليا مد أنابيب الغاز في المشروع، الذي يتضمن بناء خطين لنقل الغاز الطبيعي الروسي بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا.

المصدر: "نوفوستي"