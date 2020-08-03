بولندا تغرم "غازبروم" الروسية على خلفية "السيل الشمالي-2"

فرضت هيئة مكافحة الاحتكار في بولندا UOKiK غرامة بقيمة 213 مليون زلوتي بولندية على "غازبروم" بذريعة عدم تعاون الشركة الروسية حول ملف مشروع الغاز "السيل الشمالي-2".

إقرأ المزيد

وتعادل قيمة الغرامة نحو 50 مليون يورو (حوالي 57 مليون دولار)، وتعد القيمة قياسية، وفقا لما ذكرته هيئة مكافحة الاحتكار.

وأوضحت الهيئة أن "الغرامة فرضت بعدما رفضت "غازبروم" تقديم وثائق مرتبطة بتحقيق إنشاء كونسورتيوم لتمويل بناء "السيل الشمالي-2" دون الحصول على الموافقة اللازمة من UOKiK (هيئة مكافحة الاحتكار البولندية)".

وتتهم الهيئة "6 شركات بمخالفة الإجراءات وهي "غابروم" الروسية والشركات الأوروبية Engie وUniper وOMV وShell و Wintershall (شركاء غازبروم في المشروع)".

وتعتبر بولندا إحدى الدول التي تعارض مشروع "السيل الشمالي-2"، الهادف لمد أنبوب عبر قاع بحر البلطيق لضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا بشكل مباشر.

إقرأ المزيد

وكانت بولندا قد طالبت المفوضية الأوروبية بإدخال تعديلات على قوانين نقل وبيع الغاز في الاتحاد الأوروبي لمشروع "السيل الشمالي-2".

ومن بين هذه التعديلات، أنه لا يمكن لشركة "غازبروم"، التي تعتبر الطرف المورد للغاز الطبيعي، أن تشرف على تشغيل خط الأنابيب "السيل الشمالي-2"، ويجب توفير إمكانية استخدام نصف طاقة الخط للشركات الأخرى.

ويتم حاليا مد أنابيب الغاز في المشروع، الذي يتضمن بناء خطين لنقل الغاز الطبيعي الروسي بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا.

(الدولار = 3.75 زلوتي بولندية)

المصدر: "نوفوستي"