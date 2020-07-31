بولندا تعتزم المشاركة بالمحكمة في قضية "السيل الشمالي -2"

قالت شركة النفط والغاز البولندية PGNiG، إنها ستشارك بشكل نشط في المحكمة المتعلقة بقضية "السيل الشمالي -2"، لتدافع عن المصالح الوطنية.

وذكرت الشركة البولندية، أنه تم تقديم طلب بهذا الخصوص إلى المحكمة العليا في دوسلدورف.

وأضافت الشركة في بيانها: "ستوفر المشاركة النشيطة في المداولات القضائية، لـ PGNiG SA و PST الحق بالمشاركة في الجلسات، وتقديم موقفها على مواقف الطرفين - Nord Stream 2 AG والهيئة المنظمة لسوق الطاقة الألمانية".

وتعتبر بولندا إحدى الدول التي دفعت بمطالبتها وإصرارها، للمفوضية الأوروبية لإدخال تعديلات على "توجيه الاتحاد الأوروبي الخاص بالغاز".

وتفرض التعديلات متطلبات جديدة تجاه خط نقل الغاز "السيل الشمالي -2"، ومن بينها على سبيل المثال، أنه لا يمكن لشركة "غازبروم"، التي تعتبر الطرف المورد للغاز، أن تشرف على تشغيل الخط المذكور، ويجب توفير إمكانية استخدام نصف طاقة الخط للشركات الأخرى.

وفي وقت سابق، رفضت وكالة الشبكة الفيدرالية الألمانية، استثناء خط أنابيب "السيل الشمالي-2"، من متطلبات التعديلات. وهو ما دفع الشركة المشرفة على "السيل الشمالي-2"، لتقديم طلب استئناف للمحكمة. والآن ستشارك بولندا في هذه المحاكمة.

المصدر: KP.RU