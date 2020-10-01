أطلق الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إجراءات قانونية ضد المملكة المتحدة، وذلك بسبب خطة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لتعديل معاهدة "بريكست" الموقعة مع بروكسل.

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وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي بدأ بآلية ضد لندن لمحاولتها التخلي عن أجزاء من اتفاق "بريكست".

من جهتها أكدت لندن تمسكها بقرارها بشأن مشروع قانون حول "بريكست" بعد إطلاق الاتحاد الأوروبي آلية ضدها، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس" عن متحدث في الحكومة.

#عاجل: الاتحاد الأوروبي يباشر آلية ضد لندن لمحاولتها التخلي عن أجزاء من اتفاق #بريكست (فون دير لايين)#فرانس_برس — فرانس برس بالعربية (@AFPar) October 1, 2020

يتبع..