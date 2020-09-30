 
مباشر
عاجل
الأردن يسجل رقما قياسيا بعدد إصابات فيروس كورونا

دعوى قضائية ضد أكبر المصارف الروسية

مال وأعمال

دعوى قضائية ضد أكبر المصارف الروسية
Sputnik
شعار سبيربنك
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ou7o

تقدمت شركة روسية بدعوى قضائية ضد أكبر المصارف الروسية "سبيربنك" مطالبة إياه بدفع تعويضات تصل إلى مليار روبل (نحو 13 مليون دولار)، وفقا لما ذكرته وكالة "نوفوستي".

إقرأ المزيد
مصرف روسي يحدث ثورة في القطاع المصرفي ويطلق خدمات بنمط حديث ومميز
مصرف روسي يحدث ثورة في القطاع المصرفي ويطلق خدمات بنمط حديث ومميز

وتتهم AllTime، وهي شركة روسية تمتلك سلسلة من متاجر الساعات والمجوهرات، مصرف "سبيربنك" بتقليد علامتها التجارية.

وتقول AllTime إن الشعار الجديد لمصرف "سبيربنك" يكرر علامتها التجارية، والتي كانت قد سجلتها في العام 2018. 

دعوى قضائية ضد أكبر المصارف الروسية
Sputnik

من جهته استبعد مصرف "سبيربنك" مسألة أن تكون العلامة التجارية مقلدة، وقال إنه قبل إطلاق العلامة الجديدة تم فحصها فيما يتعلق بالتقليد. 

وذكرت "نوفوستي" أن محكمة التحكيم في موسكو سجلت اليوم الأربعاء دعوى قضائية من قبل AllTime ضد "سبيربنك"، لكنها أشارت إلى أنه لم يتم تحديد موعد انعقاد أولى الجلسات.

وكان "سبيربنك" قد أعلن الخميس الماضي عن إطلاق شعار جديد له، وقال المصرف إن يريد تنويع أنشطته لتشمل مجالات جديدة، مثل اللوجستيك، أي أن الأنشطة لن تقتصر على الخدمات المصرفية.

(الدولار = 78.3 روبل روسي)

المصدر: "نوفوستي"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا