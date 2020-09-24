مصرف روسي يحدث ثورة في القطاع المصرفي ويطلق خدمات بنمط حديث ومميز

أعلن "سبيربنك"، أكبر المصارف في روسيا اليوم، عن تحول جذري في الخدمات التي يقدمها للعملاء، حيث قدم في مؤتمر عبر الإنترنت نمطا جديدا من الخدمات التي تستند على التكنولوجيا الحديثة.

والحدث الأهم اليوم في تاريخ المصرف اليوم أنه تم تغيير شعار المصرف من "سبيربنك" إلى "سبير"، في إشارة إلى أن الخدمات التي يقدمها المصرف لن تقتصر على الخدمات المصرفية بل سيقوم بتقديم خدمات متنوعة من تقديم سيارات الأجرة (تكسي) إلى شراء تذاكر الطيران.

وفيما يلي أبرز التغيرات التي أعلن عنها مدير المصرف غيرمان غريف في مؤتمر اليوم:

- أعلن عن إطلاق أفرع جديدة في روسيا تحتوي على تقنيات رقمية حديثة، وستقوم بتقديم الخدمات المصرفية للعملاء بنمط جديد، حيث أن الأفرع الجديدة لن تحتوي على مكاتب أي أن موظفي البنك لن يقوموا بتقديم الخدمات للعملاء، واللافت أنه سيتم تقديم القهوة مجانا للعملاء في هذه الأفرع الحديثة، كما أنها ستتضمن زوايا مخصصة للأطفال.

- سيتم تزويد أفرع المصرف الروسي بأجهزة صرافة آلية متطورة يمكنها التعرف على العميل من خلال ملامح الوجه والصوت، أي أنه لن يكون هناك داع لإدخال كلمة السر عند وضع البطاقة المصرفية في آلة الصرف.

وبواسطة التعريفات البيومترية يمكن سحب وإيداع الأموال في الصراف الآلي، كذلك شراء تذكرة طيران، وطلب سيارة أجرة.

- كما ستتضمن الأفرع الجديد أجهزة خاصة لاستلام الطرود، ما يعني أن المصرف الروسي يوسع الخدمات التي يقدمها للعملاء ولا يجعلها تقتصر على الخدمات المصرفية، حيث يسعى لتقديم مجموعة واسعة من الخدمات.

أطلقت مجموعة من المساعدين الافتراضين، الذين سيقومون بمساعدة العملاء وتقديم النصائح والتوجيهات لهم. والمجموعة تتضمن ثلاث شخصيات مختلفة "سبير" و"أفينا" ودجوي".

- جهاز استقبال تلفزيوني "سبير بوكس" مع مساعد افتراضي، يمكن من خلاله شراء الملابس وحتى يمكن شراء البوشار (بوب كورن).

- شاشة ذكية "سبير بورتال" قادرة على التعرف على وجه المستخدم وسماع الأوامر حتى في الضوضاء.

- تقديم خدمة "سبير برايم"، وهي خدمة لتقديم الأفلام والمسلسلات، حيث تضم أكثر من 20 ألف فيلم ومسلسل تلفزيوني.

- إطلاق خدمة توصيل الطرود "سبير لوجستيك"، وستكون الخدمة متوفرة في العاصمة الروسية موسكو ومدينة سان بطرسبورغ حتى نهاية العام ومن ثم ستنتشر في جميع أنحاء روسيا.

- ولقطاع الأعمال أعلن المصرف عن إطلاق خدمات "سبير بيزنس" و"سبير سافيتنيك" (سبير نصيحة) و"سبير ريشينيه" (سبير قرار)، وستساعد هذه الخدمات العملاء على حل مشاكلهم التجارية الرئيسية.

وستسمح على وجه الخصوص بتقييم مدى جدوى المشروع التجاري وتقديم توقعات لأداء المشروع أو الشركة للسنوات الخمس القادمة.

المصدر: "تاس"