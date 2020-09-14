مصر تعلن تحقيق رقم قياسي في إنتاج الزيت الخام لأول مرة

أكد وزير البترول المصري طارق الملا، تحقيق رقم قياسي في إنتاج مصر من الزيت الخام حيث تخطى 64.5 ألف برميل يوميا لأول مرة في تاريخها منذ العام 1957.

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وأكد الملا خلال رئاسته الجمعية العامة للشركة العامة للبترول أهمية الاستمرار خلال الفترة القادمة في تكثيف أعمال وأنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الحقول القائمة ووضع آبار جديدة على الإنتاج لزيادة وتعظيم الإنتاج، فضلا عن الاستمرار في تطوير البنية الأساسية اللازمة لاستدامة عمليات الإنتاج وتعظيم استغلالها.

واستعرض الاجتماع أهم النتائج التي تحققت، حيث تم تحقيق 7 اكتشافات بترولية جديدة بمناطق امتيازها، وبلغ إجمالي المعدلات الاختبارية حوالى 6700 برميل يوميا من الزيت الخام، و 21.4 مليون قدم مكعب غاز يوميا.

المصدر: وسائل إعلام مصرية