مصر تعلن تحقيق أكبر حصيلة صادرات غير بترولية لأول مرة منذ 10 سنوات

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية هالة السعيد، إن الصادرات المصرية غير البترولية حققت أكبر حصيلة لها منذ أكثر من 10 سنوات.

إقرأ المزيد

وأضافت وزيرة التخطيط، خلال مشاركتها في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء المصري، أن الميزان التجاري تحسن خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2019/2020، حيث انخفض العجز التجاري بنحو 5.4 نتيجة لانخفاض الواردات بنسبة 3.3%، وارتفاع الصادرات بنحو 0.5%.

وكانت وكالة "موديز" العالمية قد أعلنت أن لدى مصر مخزونا من النقد الأجنبي يكفي لتغطية التزاماتها الخارجية لمدة 3 أعوام مقبلة.

وأوضحت وكالة "موديز" أن تصنيف مصر الائتماني عند بي 2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يعكس مدى مرونة ملف الائتمان في مصر ضد الصدمات التمويلية التي تحدق بالاقتصاد العالمي برمته، وحجم قاعدة التمويل المحلية الواسعة التي يتمتع بها.

المصدر: وسائل إعلام مصرية