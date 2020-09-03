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مصر تعلن تحقيق أكبر حصيلة صادرات غير بترولية لأول مرة منذ 10 سنوات

مال وأعمال

مصر تعلن تحقيق أكبر حصيلة صادرات غير بترولية لأول مرة منذ 10 سنوات
Reuters
مصر
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قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية هالة السعيد، إن الصادرات المصرية غير البترولية حققت أكبر حصيلة لها منذ أكثر من 10 سنوات.

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وكالة: احتياطي مصر من النقد الأجنبي يكفيها 3 سنوات

وأضافت وزيرة التخطيط، خلال مشاركتها في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء المصري، أن الميزان التجاري تحسن خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2019/2020، حيث انخفض العجز التجاري بنحو 5.4 نتيجة لانخفاض الواردات بنسبة 3.3%، وارتفاع الصادرات بنحو 0.5%.

وكانت وكالة "موديز" العالمية قد أعلنت أن لدى مصر مخزونا من النقد الأجنبي يكفي لتغطية التزاماتها الخارجية لمدة 3 أعوام مقبلة.

وأوضحت وكالة "موديز" أن تصنيف مصر الائتماني عند بي 2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يعكس مدى مرونة ملف الائتمان في مصر ضد الصدمات التمويلية التي تحدق بالاقتصاد العالمي برمته، وحجم قاعدة التمويل المحلية الواسعة التي يتمتع بها.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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