مشروع قانون جديد.. الأجانب يمكنهم العمل في روسيا بشرط

طرحت وزارة الشؤون الداخلية الروسية مقترحا يفسح للأجانب العمل في روسيا، لكن بشرط دفع ضريبة الدخل بشكل مسبق، ويأتي ذلك ضمن مشروع قانون جديد بشأن قضايا الهجرة.

وتقوم وزارة الشؤون الداخلية الروسية بإعداد مشروع قانون جديد لقضايا الهجرة. ووفقا للوثيقة سيحصل الأجانب على تصريح إلكتروني وسيتمكنون بموجبه من العمل في روسيا على أن يقوموا بدفع ضريبة الدخل بشكل مسبق.

أي أن دفع ضريبة الدخل بشكل مسبق يعد شرطا للحصول على تصريح العمل، وذلك وفقا لمشروع القانون الجديد، الذي من المتوقع أن تنتهي الوزارة الروسية من إعداده العام المقبل.

كذلك سيتمكن أصحاب العمل أو الشركات في روسيا من توظيف الأجانب، لكن بشرط أن تكون الشركات مسجلة في بوابة خدمات الدولة (غوس أوسلوغي).

وفي حال عدم دفع ضريبة الدخل بشكل مسبق، سيتم إرسال تنبيه إلكتروني للأجنبي لضرورة القيام بذلك، وفي حال عدم دفعه تقوم الوزارة بحظر دخول هذا الأجنبي إلى البلاد أو ربما ترحيله.

المصدر: "نوفوستي"