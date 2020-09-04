مصر تبني أكبر صومعة تخزين سكر في العالم (صورة)

نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة من تنفيذ أعمال أكبر صومعة تخزين سكر بالعالم، الخاصة بمصنع القناة للسكر الذي يشرف بناؤه على الانتهاء.

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وتبلغ طاقة إنتاج مصنع القناة 900 ألف طن من السكر سنويا، كما يجري حاليا استصلاح أكثر من 180 ألف فدان لزراعتها ببنجر السكر، وذلك بمركز ملوي محافظة المنيا.

وتقوم مصر ببناء المصنع بالتعاون مع دولة الإمارات، حيث أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من تشييد المصنع الواقع في غرب المنيا في أكتوبر 2020، على أن يبدأ الإنتاج في فبراير 2021.

وأكدت شركة القناة المسؤولة عن المصنع في تصريحات سابقة، أن المصنع هو أكبر مصنع لسكر البنجر في العالم باستثمارات تبلغ نحو مليار دولار، لإنتاج ما يزيد على 900 ألف طن سنويا، بجانب تنمية واستصلاح 181 ألف فدان من الأراضي الصحراوية باستخدام المياه الجوفية، لإنتاج 2.5 مليون طن من بنجر السكر في السنة، ومحاصيل استراتيجية أخرى مثل القمح والذرة والحمص.

ويسهم المشروع في سد 75% من الفجوة بين إنتاج السكر واستهلاكه في مصر، والتي تبلغ حاليا 1.1 مليون طن سنويا.

كما سيسهم المشروع في إحلال واردات بقيمة 900 مليون دولار سنويا، وأنه سيصدر منتجات ثانوية بقيمة تصل إلى 120 مليون طن سنويا.

ويستهدف مشروع الشركة، إلى جانب إنتاج السكر الأبيض، إنتاج 216 ألف طن من لب البنجر، و243 ألف طن من "المولاس" سنويا، والمستهدف تصديرها للخارج بالكامل.

ويعتبر المشروع أكبر المشروعات الزراعية الصناعية بمصر منذ عام 1952، والذي يتضمن استصلاح مساحة كبيرة من الأراضي الصحراوية.

المصدر: RT