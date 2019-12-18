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مصر.. إنشاء أكبر مصنع للسكر بمليار دولار

مال وأعمال

مصر.. إنشاء أكبر مصنع للسكر بمليار دولار
Reuters
مصر
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بحث محافظ المنيا بصعيد مصر، اللواء أسامة القاضي، مع العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة القناة للسكر الإماراتية، استكمال إجراءات إنشاء أكبر مصنع للسكر.

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ويقام المشروع على مساحة 181 ألف فدان، وهو أول مشروع استثماري متكامل، بغرض استصلاح الأراضي والزراعة باستثمارات تقدر بنحو مليار دولار.

وأوضح المحافظ أن المشروع يعد أحد المشروعات القومية وأول مشروع صناعي زراعي متكامل في قطاع السكر في مصر، وسيوفر دعما قويا لأراضي الصحراء المطورة حديثا بغرض الزراعة في مشروع 1.5 مليون فدان الذي أطلقه الرئيس المصري.

وأضاف المحافظ أن هذا المشروع سيساهم في تلبية احتياجات السوق المصرية ويعتمد على زراعة البنجر واستخدامه في إنتاج السكر.

ووفقا لشركة القناة للسكر الإماراتية، فسيكون المصنع من أكبر مصانع السكر في إفريقيا والشرق الأوسط.

المصدر: اليوم السابع

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