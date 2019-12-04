مصر تسعى لإعادة إحياء مصنع "النصر" للسيارات

قال وزير قطاع الأعمال العام المصري، هشام توفيق، إن شركة "النصر" للسيارات تعد إحدى الشركات التابعة للوزارة، والتي تسعى إلى إحيائها من خلال إنتاج سيارات ركوب كهربائية.

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وأضاف هشام توفيق، في بيان لقطاع الأعمال بعد مباحثات مع وفد شركة دونج فينج الصينية لصناعة السيارات، اليوم الأربعاء، أنه من المستهدف أن تصل الطاقة الإنتاجية لشركة النصر للسيارات خلال سنوات إلى 25 ألف سيارة كهربائية.

وتم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين في يناير 2020 بشأن التعاون المشترك لإنتاج سيارات ركوب كهربائية على خطوط شركة النصر المصرية للسيارات.

وأكد الوزير أن المشروع يمثل إعادة إحياء لشركة النصر المتوقفة منذ عام 2009 بموجب قرار التصفية.

المصدر: وكالات