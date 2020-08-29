وزارة النفط العراقية تزيد إنتاج مصفاة بيجي إلى 280 ألف برميل يوميا

أعلن وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار اليوم السبت، أنه كلف بالإسراع بتأهيل مصفاة بيجي ورفع طاقتها الإنتاجية إلى 280 ألف برميل يوميا.

وقال عبد الجبار في بيان له إن "الوزارة نجحت في إعمار وتأهيل بعض الوحدات الإنتاجيه في هذا المصفى، بالاعتماد على الجهد الوطني والموارد الذاتية"، مؤكدا أن "الإنتاج الحالي قد بلغ أكثر من 75 ألف برميل باليوم وصولا إلى 140 ألف برميل خلال فترة الأشهر القليلة القادمة".

أضاف أن "الوزارة قامت أيضا بإعمار وتأهيل مصفى الشمال وتحويله إلى مصفى متكامل وهو أحد المصافي المهمة لمصفى الصمود بطاقة إنتاجية تبلغ 140 ألف برميل، لإنتاج البنزين وبمواصفات وبدرجة 92 أوكتان".



وشدد على ضرورة "تنفيذ وإنجاز جميع مراحل مشاريع إعمار وتأهيل المصافي والوحدات الإنتاجية بمصفى الصمود في بيجي وخصوصا "صلاح الدين-1 وصلاح الدين-2" و"مصفى الشمال" ورفع الطاقة الإنتاجية إلى 280 ألف برميل باليوم.

يذكر أن الوزارة قد أعلنت في وقت سابق عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع FCC في مصافي الجنوب، وهو أحد المشاريع الاستراتيجية المهمة لتكرير النفط بمواصفات عالية.

المصدر: السومرية نيوز