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بعد إغلاقها بسبب كورونا.. مسؤول سوري يعلن موعد استنئناف حركة النقل مع الأردن

مال وأعمال

بعد إغلاقها بسبب كورونا.. مسؤول سوري يعلن موعد استنئناف حركة النقل مع الأردن
Reuters
صورة أرشيفية
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صرح رئيس اللجنة المركزية للتصدير في اتحاد غرف التجارة السورية عبد الرحيم رحال، بأنه سيتم استئناف حركة النقل عبر الأردن الأسبوع القادم.

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وقال رحال لصحيفة "الوطن" السورية، إنه سيتم استئناف حركة النقل بدءا من يوم الأربعاء 2 سبتمبر القادم.

ووفقا لرحال سوف يعاد فتح منفذ جابر الحدودي من الجانب الأردني مجددا، بعد أن تم إغلاقه من أسبوعين في سياق الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأردنية للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

المصدر: "الوطن"

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