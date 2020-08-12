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الأردن يغلق معبر "حدود جابر" مع سوريا بسبب كورونا

الأردن يغلق معبر "حدود جابر" مع سوريا بسبب كورونا

أخبار العالم العربي

الأردن يغلق معبر
AFP
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أعلنت السلطات الأردنية إغلاق معبر "حدود جابر" مع سوريا لمدة أسبوع بدءا من غد الخميس بسبب تزايد الإصابات بفيروس كورونا.

وبحسب وسائل الإعلام الأردنية، قرر وزير الداخلية سلامة حماد، اليوم الأربعاء، إغلاق حدود جابر مع سوريا، اعتبارا من صباح الخميس ولمدة أسبوع أي حتى 20 آأغسطس الجاري.

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وكانت مصادر مطلعة لـ "رؤيا" قد رجحت، الأربعاء، صدور قرار حكومي رسمي، بإغلاق معبر حدود جابر بين الأردن وسوريا، خلال الساعات المقبلة.

يأتي ذلك بعد ازدياد تسجيل إصابات كورونا في الأردن مصدرها من سوريا.

وقالت المصادر لـ "رؤيا"، إنه في حال تم الإغلاق سيكون للتعقيم واتخاذ إجراءات جديدة للمرحلة المقبلة تتضمن تشديد الرقابة وتدابير السلامة والصحة العامة لعدم دخول أي من مصابي كورونا.

إلى ذلك أكدت لجنة الأوبئة في وقت سابق من اليوم، أن مصدر عودة تسجيل الإصابات المحلية بكورونا في الأردن، هو معبر جابر مع سوريا، وقدوم المسافرين الحاملين للفيروس.

وأكدت لجنة الأوبئة، أن زيادة عدد الإصابات المحلية تثير القلق، لكنّ الأمر الايجابي وما يبعث على الراحة هو معرفة المصدر، لتبقى مهمة فرق التقصي الوبائي تتبع مخالطي الحالات التي جرى تأكيد إصابتها.

يشار إلى أن الأردن سجل أكثر من 30 إصابة بكورونا خلال 3 أيام وجميعها مصدرها من سوريا.

المصدر: رؤيا

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