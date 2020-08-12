لجنة الأوبئة الأردنية: التهاون في معابر الحدود مع سوريا والسعودية زاد من إصابات كورونا

قال الناطق باسم لجنة الأوبئة بالأردن نذير عبيدات، إن التهاون في التعامل بمنطقتي الحدود جابر والعمري، التي تربط الأولى الأردن مع سوريا والثانية مع السعودية، أدى لتسجيل إصابات جديدة.

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وأضاف عبيدات في حديثه عن معبر جابر والإصابات القادمة من خلاله: "من الواضح أن هناك بعض التهاون في التعامل في منطقة جابر بالأسابيع الأخيرة، مما أدى إلى ظهور عدد كبير من الإصابات".

ويأمل عبيدات في السيطرة على هذه التجاوزات، وأن يكون هناك نظام وبرتوكول واضح لتقليل عدد الإصابات.

من جهة أخرى قال عبيدات إن الوضع الوبائي في الأردن يتغير في حال تم تسجيل 15-20 إصابة يوميا لمدة 7 أيام متتالية، مبينا أن عدد الإصابات حاليا لا يدل على تغير الوضع الوبائي، منوها بأن مصدر الإصابات المسجلة حاليا يعود لأشخاص مخالطين لمصابين معروفين.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات في الأردن منذ بدء الجائحة بلغ 1283 إصابة.

المصدر: المملكة