الروبل البيلاروسي يتراجع في ظل الاحتجاجات

انخفضت العملة البيلاروسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء أمام ثلاث عملات رئيسية، ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه بيلاروس احتجاجات تطالب الرئيس الحالي ألكسندر لوكاشينكو بالتنحي.

وصعد الدولار في البورصة البيلاروسية اليوم بواقع 18 كوبيكا (الروبل = 10 كوبيك) إلى 24695 روبلا بيلاروسيا.

في حين ارتفع سعر صرف اليورو بواقع 1.49 روبل إلى 29485 روبلا بيلاروسيا، كذلك صعدت العملة الروسية أمام نظيرتها البيلاروسية بواقع 1.12 روبل بيلاروسي.

وتشهد بيلاروس منذ نحو 10 أيام احتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية، والتي فاز بها الرئيس الحالي ألكسندر لوكاشينكو بعد حصوله على أكثر من 80% من الأصوات.

ويطالب المحتجون الرئيس البيلاروسي الحالي بالتنحي، وإجراء انتخابات رئاسية جديدة بحضور مراقبين من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

المصدر: "نوفوستي"