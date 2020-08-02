وزيرة التجارة البريطانية إلى واشنطن لبحث اتفاقية التجارة الحرة

أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية بأن وزيرة التجارة في المملكة المتحدة ليز تروس ستتوجه إلى واشنطن لبحث اتفاقية التجارة الحرة مع كبار المسؤولين الأمريكيين الأسبوع القادم.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن الوزيرة البريطانية ستزور واشنطن خلال العطلة الأسبوعية هذه أو يومي الاثنين والثلاثاء القادمين، حيث ستلتقي بالممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر.

ومنذ انسحابها من الاتحاد الأوروبي حددت بريطانيا توقيع اتفاقية حول التجارة الحرة مع الولايات المتحدة كإحدى أولوياتها.

وكانت تروس قد أكدت في يونيو الماضي إحراز "تقدم جيد" بشأن الصفقة مع واشنطن، لكنها أشارت إلى عدم وجود أي جدول زمني أو موعد أقصى لإتمامها.

وأفادت "فاينانشال تايمز" الشهر الماضي بأن الحكومة البريطانية لم تعد تأمل بعقد الصفقة قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة المزمعة في نوفمبر المقبل، واعتبرت أن وباء فيروس كورونا أصبح عائقا أمام تحقيق مزيد من التقدم باتجاه الصفقة.

المصدر: رويترز