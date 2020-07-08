الصين تواصل زيادة احتياطياتها الأجنبية

كشفت بيانات رسمية أن احتياطيات الصين الأجنبية، التي تعد الأكبر في العالم، نمت خلال شهر يونيو الماضي بواقع 10.64 مليار دولار، وبلغت 3.112 تريليون دولار.

لكن الرقم جاء دون توقعات المحللين الذين أشاروا إلى 3.120 تريليون دولار.

وفيما يلي منحى تطور الاحتياطيات خلال 10 سنوات:

وأشارت البيانات إلى أن احتياطيات الصين من الذهب لم تتغير خلال يونيو، وبقيت عند مستوى 62.64 مليون أوقية.

وكانت حيازة الصين من الذهب قد بلغت في نهاية مايو الماضي مستوى 110.76 مليار دولار.

المصدر: وكالات