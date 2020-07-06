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الكويت تعلن استئناف إنتاج النفط في حقول مشتركة مع السعودية

مال وأعمال

الكويت تعلن استئناف إنتاج النفط في حقول مشتركة مع السعودية
AFP
صورة تعبيرية
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أعلنت وزارة النفط الكويتية، اليوم الاثنين، استئناف إنتاج الخام من حقلي الوفرة والخفجي النفطيين المشتركين مع السعودية.

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صحيفة: الكويت والسعودية تتفقان على وقف الإنتاج في حقل الخفجي المشترك
صحيفة: الكويت والسعودية تتفقان على وقف الإنتاج في حقل الخفجي المشترك

وقالت الوزارة الكويتية في تغريدة: "لأول مرة بعد توقف دام 5 سنوات تم عودة الإنتاج في عمليات الوفرة المشتركة في بداية يوليو 2020".

وأضافت "في الأول من يوليو 2020، تم استئناف الإنتاج في حقل الخفجي المشترك، وذلك بعد توقف دام لمدة شهر واحد اعتبارا من يونيو 2020، بناء على الخطط التشغيلية الموضوعة وبالاتفاق بين الطرفين".

والكويت والسعودية تشاركان في اتفاق خفض الإنتاج "أوبك+"، وبموجب الاتفاق على الدول المشاركة خفض إنتاجها بواقع 9.7 مليون برميل يوميا في مايو ويونيو ويوليو من العام الجاري.

المصدر: RT

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