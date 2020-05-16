 
مباشر

صحيفة: الكويت والسعودية تتفقان على وقف الإنتاج في حقل الخفجي المشترك

مال وأعمال

صحيفة: الكويت والسعودية تتفقان على وقف الإنتاج في حقل الخفجي المشترك
Reuters
حقول نفط في المنطقة المقسومة بين السعودية والكويت.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nw4z

أفادت صحيفة "الراي" الكويتية بأن حكومتي الكويت والسعودية اتفقتا على وقف الإنتاج النفطي في حقل الخفجي المشترك.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لها، اليوم الجمعة، أن الاتفاق يدخل حيز التنفيذ يوم 1 يونيو 2020 بعد توجه دول الخليج بخفض إضافي للإنتاج لمدة شهر مبدئيا.

وقالت المصادر إن وقف الإنتاج يقدر بنحو 80 ألف برميل يوميا، منها 40 ألف برميل حصة الكويت.

وأعلنت السعودية، يوم 11 مايو، أنها قررت تخفيض إنتاجها النفطي طوعا لشهر يونيو بواقع مليون برميل يوميا، مما انعكس فورا على أسعار "الذهب الأسود" التي ارتفعت فورا بأكثر من 5%.

ولاحقا كشف وزير النفط الكويتي خالد الفاضل، أن بلاده ستخفض طوعا إنتاجها النفطي بواقع 80 ألف برميل يوميا في يونيو، فوق التزامها بموجب اتفاق "أوبك+".

المصدر: الراي + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا