صندوق النقد الدولي والسودان يتوصلان لاتفاق بشأن الإصلاحات الهيكلية لسياسات الاقتصاد
Globallookpress
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أعلن صندوق النقد الدولي عن التوصل إلى اتفاق مع السودان، حول إصلاحات هيكلية لسياسات الاقتصاد الكلي سيتم إجراؤها ضمن برنامج مدته 12 شهرا ويخضع لمراقبة الصندوق.
وقال الصندوق في بيان أصدره الثلاثاء إن السودان قدم حزمة إصلاحات تشمل "إصلاح دعم الطاقة لإيجاد مجال لزيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية".
وكان وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي صرح في وقت سابق هذا الشهر، بأن بلاده بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج غير ممول، قد يمهد الطريق أمام الحصول على دعم مالي دولي.
المصدر: رويترز