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السودان يفاوض "النقد الدولي" على دعم مالي بعد ارتفاع نسبة التضخم 100%

مال وأعمال

السودان يفاوض
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وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي
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أعلن وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي، أن بلاده بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج غير ممول، قد يمهد الطريق أمام الحصول على دعم مالي دولي.

وكتب البدوي على "تويتر": " بدأنا هذا الأسبوع مفاوضات مع النقد الدولي تهدف لفتح الأبواب أمام التمويل والاستثمار الدولي في القطاعات الإنتاجية للبلاد، ولا سيما لتمويل مشروعات التنمية الكبرى المتعلقة بزيادة الإنتاجية".


وتحتاج الخرطوم بشدة الحصول على دعم مالي لإعادة تنظيم اقتصاد البلاد، إذ بلغت نسبة التضخم نحو 100%، كما هبطت قيمة العملة في الوقت الذي تطبع فيه الحكومة أموالا لدعم الخبز والوقود والكهرباء.

وتمثل المحادثات تحسنا في علاقة السودان مع النقد الدولي، حيث أنه ليس بوسع السودان حتى الآن الاستعانة بصندوق النقد الدولي أو البنك الدولي للحصول على دعم، كون الولايات المتحدة ما زالت تدرجه في قائمة الدول الراعية للإرهاب، وعليه متأخرات للصندوق تبلغ 1.3 مليار دولار.

وأشارت الولايات المتحدة بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل عام 2019، إلى استعدادها للعمل على رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.

المصدر: "رويترز"

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