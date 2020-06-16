سوريا.. تراجع جزئي عن رفع أجور النقل بعد انتقادات

عدلت الحكومة السورية قرارا أصدرته أمس وقضى برفع أجور النقل بين المحافظات بعد انتقادات واسعة عكستها مواقع التواصل الاجتماعي.

وقضى القرار الذي أصدره وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، طلال برازي، اليوم الثلاثاء، بحسم 15% من التعرفة النافذة الكيلومترية، وذلك بعد رفع تلك الأجور أمس بقيم وصلت إلى نحو 100% لبعض الخطوط.

وجاء في بيان للوزارة أن قرار الحسم الصادر اليوم بنسبة 15% جاء "نتيجة لدراسة أثر التعرفة التي حددتها أمس لجنة التسعير بخصوص أجور النقل بالبولمانات لشركات الاستثمار العاملة بين المحافظات على المواطن".

وأضاف البيان أن هذا القرار يأتي "حرصا على تخفيف أعباء النقل التي يتحملها المواطنون من جراء سفرهم وتنقلهم إلى محافظاتهم، مع ضمان استمرار عمل تلك الشركات بتقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين وعدم توقفها عن العمل".

وأوضحت الوزارة أن تعرفة النقل بين دمشق واللاذقية مثلا انخفضت من 4500 إلى 3800 ليرة سورية، وكانت أجرة الانتقال تلك تعادل قبل زيادتها أمس 2500 ليرة.

وكانت الوزارة أعلنت، أمس الاثنين، أنها أصدرت نشرة أسعار أجور النقل "بعد دراسة ميدانية"، حددت بموجبها أجور النقل بـ 13,5 ليرة للكيلومتر الواحد، وقالت إن تكلفة الكيلومتر الواحد تعادل 11,59 ليرة.

وعللت الوزارة قرار رفع الأجور أمس بأنه جاء "نتيجة عدم وجود تسعيرة دقيقة وصحيحة خلال السنوات الماضية وعدم وجود ضوابط أجور لوسائط النقل العاملة بين المحافظات وتقاضي أجور عشوائية وحدوث خلل في عملها".

وقالت إنه تم تشكيل لجنة تسعير عقدت سلسلة من الاجتماعات مع أصحاب الشركات، تم خلالها عرض واقع أسعار قطع الغيار والإطارات وأجور السائقين وتكاليف الوقود والإصلاح وغيرها، وبناء على ذلك أصدرت نشرة الأسعار الجديدة التي تراجعت اليوم عن نسبة 15% منها.

أسامة يونس

المصدر: RT