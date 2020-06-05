أسعار الذهب تواصل الانخفاض

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، قبيل تقرير مهم للوظائف في الولايات المتحدة، وتتجه الأسعار صوب تسجيل ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 1708.07 دولار للأونصة، بحلول الساعة 07:00 بتوقيت غرينيتش.

بينما نزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.9% إلى 1711.80 دولار للأونصة.

وتراجع المعدن الأصفر نحو 1% منذ بداية الأسبوع الجاري، ويتجه صوب تسجيل أكبر انخفاض منذ الأسبوع المنتهي في أول مايو.

وقال خبير الأسواق إدوارد مويا، إن "أسعار الذهب تتعرض لضغط بعد ارتفاع لسوق الأسهم".

ويترقب المستثمرون حاليا بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية المقرر صدورها اليوم.

ومن المتوقع انخفاض الوظائف بواقع ثمانية ملايين بعد هبوط قياسي قدره 20.537 مليون في أبريل الماضي وفقا لمسح أجرته "رويترز".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.5% إلى 1942.46 دولار للأونصة، وصعد البلاتين بنسبة 0.2% إلى 838.49 دولار للأونصة.

المصدر: "رويترز"