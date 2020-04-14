"طيران الإمارات تنشر سياسة إعفاءات بسبب كورونا

أعلنت شركة "طيران الإمارات"، عن تحديث سياسة الإعفاء التي انتهجتها جراء انتشار كورونا، حيث قامت بتسهيل عملية إعادة الحجز وإلغاء تذاكر السفر إلى جميع الأسواق حول العالم.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في الشركة عدنان كاظم: "تعمل صناعة السفر والطيران وفق قواعد معقدة حول أسعار التذاكر وإعادة الحجز واسترداد الأموال، وتختلف هذه القواعد حسب كل سوق".

وأضاف: "نحن ندرك أن إدخال العملاء في تفاصيل ذلك قد يكون مربكا ويسبب لهم الإزعاج، خصوصا في ظل الظروف الحرجة التي يشهدها العالم بسبب فيروس كورونا".

وتابع: "نأمل أن يعيد عملاء طيران الإمارات حجز تذاكرهم والسفر معنا في وقت لاحق، ولهذا قمنا بتمديد صلاحية تذاكرهم الحالية حتى عامين ووفرنا أمامهم خيار الحصول على قسيمة سفر واستخدامها مقابل أي من منتجاتنا وخدماتنا".

وأشار إلى أن "عملاء الشركة لن يتكبدوا أي رسوم تغيير للحجوزات على التذاكر الصادرة حتى 31 مايو للسفر، ونوفر لهم أيضا خيار استرجاع قيمة تذاكرهم نقدا".

وتوفر طيران الإمارات ثلاثة خيارات لعملائها المتأثرين جراء وقف الرحلات الجوية وقيود السفر، وهي "الاحتفاظ بالتذكرة أو طلب قسيمة سفر أو استرداد قيمة التذكرة".

وتسهل طيران الإمارات القيام بأي من هذه الطلبات عبر الإنترنت من خلال تعبئة استمارة بسيطة.

المصدر: "الإمارات اليوم"