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ترامب يبحث مع بن سلمان أسواق الطاقة ويأمل بتقليص السعودية وروسيا إنتاجهما النفطي

مال وأعمال

ترامب يبحث مع بن سلمان أسواق الطاقة ويأمل بتقليص السعودية وروسيا إنتاجهما النفطي
Reuters Kevin Lamarque
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب (أوساكا، 28 يونيو 2019).
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بحث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قضية أسواق الطاقة العالمية، حيث أعرب الرئيس الأمريكي عن أمله بتقليص السعودية وروسيا إنتاجهما النفطي.

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وأفادت وكالة "واس" السعودية الرسمية، في بيان، بأن بن سلمان وترامب أجريا اتصالا هاتفيا اليوم الخميس تمت خلاله "مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأبرزها أوضاع أسواق الطاقة في العالم".

من جانبه، قال ترامب، في تغريدة نشرها بعد الاتصال على حسابه في "تويتر": "تحدثت الآن مع صديقي محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، الذي أجرى محادثات مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. أتوقع وآمل في أن يقلصوا (الإنتاج النفطي) حتى 10 مليون برميل (يوميا) وربما أكثر بشكل كبير".

واعتبر الرئيس الأمريكي في تغريدته أن "هذا الأمر سيكون، حال حدوثه، ممتازا بالنسبة إلى قطاع النفط والغاز كله".

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وتشهد أسعار النفط تراجعا مستمرا خلال الأسابيع الأخيرة على خلفية الزيادة الملموسة للعرض مقابل الطلب، تعمقت بسبب تفشي النوع الجديد لفيروس كورونا، وخاصة بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق جديد حول تقليص الإنتاج النفطي في إطار مجموعة "أوبك+"، ما حدث، حسب مصادر مطلعة عدة، بسبب خلاف بين روسيا والسعودية حول الموضوع، وسط تقارير كثيرة تشير إلى سعي الولايات المتحدة تخفيف خسائرها بسبب هذا الوضع عبر عقد تحالف نفطي مع المملكة.

وفي 30 مارس أعلنت السعودية أنها قررت زيادة صادراتها النفطية بـ600 ألف برميل يوميا في مايو لتصل إلى 10.6 مليون برميل ما يمثل معدلا قياسيا.

المصدر: RT + وكالات

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