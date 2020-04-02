نوفاك: تراجع الطلب على النفط سيؤدي إلى بقاء المنتجين الأقوياء

اعتبر وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أن انخفاض الطلب على النفط وهبوط أسعاره، سيجبر المنتجين غير القادرين على المنافسة على الخروج من السوق، في إشارة إلى منتجي النفط عالي التكلفة.

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جاء ذلك بحسب ما قاله الوزير خلال مقابلة مع إذاعة محلية جرت اليوم الخميس، حيث سلط الضوء على وضع سوق النفط العالمية والتحديات التي تواجه هذه السوق الحيوية.

وأكد الوزير الروسي، أن روسيا قادرة على اجتياز فترة من الأسعار المنخفضة، مشددا على أن سعر برميل النفط الحالي غير مرض لأي طرف.

وأشار إلى أن النفط الروسي قادر على المنافسة بقوة رغم الأسعار المتدنية.

وفي معرض إجابته عن سؤال إذا ما كان يتوجب على روسيا زيادة إنتاج النفط حاليا، قال نوفاك إنه من الخطأ أن تقوم روسيا بذلك وخاصة في الوقت الذي هبطت فيه الأسعار إلى مستويات قياسية متدنية.

وتوقع الوزير أن تقوم بعض الدول المنتجة للنفط بتقليص إنتاجها في المستقبل القريب في ظل تراجع الطلب على الخام.

السبب الرئيسي وراء هبوط أسعار النفط

وعن السبب الذي دفع أسعار الذهب الأسود إلى الهاوية، قال نوفاك، إن العامل الرئيسي وراء التراجع هو فيروس كورونا وتداعياته وليس فشل دول "أوبك+" في إبرام الاتفاق.

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وأضاف، أن الطلب العالمي على الخام قد يهبط في الأسابيع القليلة القادمة بواقع 20 مليون برميل يوميا، في إشارة إلى احتمال تراجع أسعار النفط.

واستبعد الوزير الروسي أن تقوم دول نفطية بزيادة إنتاجها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، كون بيعه حاليا أصبح صعبا بسبب تراجع الطلب.

وقال: "لا استبعد أن تنخفض أسعار النفط أكثر، لكن ذلك سيؤدي إلى تراجع إنتاج النفط ما سيسهم في تحقيق توازن في سوق النفط، التي تعاني من تخمة زائدة".

نوفاك: "أوبك+" لا تستطيع بمفردها معالجة التراجع في الطلب

وأكد الوزير الروسي، أن دول تحالف "أوبك+" لا تستطيع معالجة تراجع الطلب وحدها، حيث يتطلب الأمر تعاونا مشتركا من قبل المنتجين.

وأشار إلى أنه اتفق مع نظيره الأمريكي خلال محادثات أجراها مؤخرا على ضرورة العمل على تبني إجراءات تجلب الاستقرار إلى سوق النفط العالمية.

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وأضاف: "تحدثت مع وزير الطاقة الأمريكي ورؤانا متطابقة بخصوص سوق النفط، سنواصل العمل مع الولايات المتحدة".

وهبطت أسعار النفط منذ الـ7 من مارس الماضي بأكثر من 50% بسبب تراجع الطلب على الخام في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا في العالم.

المصدر: RT