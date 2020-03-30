بوتين وترامب يتفقان على مشاورات روسية أمريكية حول أسواق النفط

اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، على إجراء مشاورات بين البلدين حول الوضع في أسواق النفط العالمية على خلفية الانخفاض الحاد في أسعار النفط.

وأفاد الكرملين، في بيان بأن بوتين وترامب تبادلا خلال المكالمة، التي أجريت بمبادرة من قبل الجانب الأمريكي، الآراء حول الأوضاع الحالية في أسواق النفط العالمية.

واتفق الجانبان، حسب البيان، على إجراء مشاورات روسية أمريكية حول هذا الموضوع على مستوى وزيري الطاقة.

كما بحث بوتين وترامب بعض الجوانب الخاصة بالعلاقات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة، واتفقا على الاستمرار في الاتصالات الشخصية بينهما.

وتشهد أسعار النفط تراجعا مستمرا خلال الأسابيع الأخيرة على خلفية الزيادة الملموسة للعرض مقابل الطلب، تعمقت بسبب تفشي النوع الجديد لفيروس كورونا، وخاصة بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق جديد حول تقليص الإنتاج النفطي في إطار مجموعة "أوبك+"، ما حدث، حسب مصادر مطلعة عدة، بسبب خلاف بين روسيا والسعودية حول الموضوع، وسط تقارير كثيرة تشير إلى سعي الولايات المتحدة تخفيف خسائرها بسبب هذا الوضع عبر عقد تحالف نفطي مع المملكة.

يشار إلى أن أسعار النفط انخفضت خلال تعاملات اليوم إلى أدنى مستوى في 18 عاما.

وهبط سعر برميل مزيج "برنت" بحلول الساعة 08:35 بتوقيت غرينيتش بنسبة 5.54% إلى 23.55 دولار للبرميل، في حين انخفض سعر برميل الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 3.77% إلى 20.77 دولار للبرميل.

المصدر: RT + وكالات