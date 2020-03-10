"وول ستريت" تقفز عند الفتح بفضل آمال التحفيز

فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بأكثر من 2%.

وارتفعت الأسهم في الوقت الذي تراجع فيه قلق المستثمرين بفضل آمال بإجراءات تيسير نقدي منسقة لتفادي ركود عالمي بعد يوم من أكبر خسارة للسوق منذ الأزمة المالية.

وارتفع المؤشر "داو جونز" الصناعي 601.98 نقطة أو 2.52 بالمئة عند الفتح إلى 24453 نقطة، وصعد المؤشر "ستاندرد آند بورز" 500 بمقدار 66.92 نقطة أو ما يعادل 2.44 بالمئة إلى 2813.48 نقطة.

وربح المؤشر "ناسداك المجمع" 269.09 نقطة أو 3.38 بالمئة إلى 8219.76 نقطة.

المصدر: رويترز