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مصدران مطلعان: السعودية بصدد الحد من إمداد الصين بالنفط

مال وأعمال

مصدران مطلعان: السعودية بصدد الحد من إمداد الصين بالنفط
Reuters Ahmed Jadallah
منشآت نفطية في السعودية - أرشيف
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أعلن مصدران مطلعان أن السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، ستخفض إمدادات الخام إلى الصين في مارس المقبل بواقع 500 ألف برميل يوميا، بسبب تباطؤ طلب المصافي الصينية إثر فيروس كورونا.

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وقال المصدران لوكالة "رويترز": "حجم التخفيض يبرز تراجع الاستهلاك الناجم عن تفشي الفيروس لدى أكبر مستورد للنفط في العالم، وعادة ما تتلقى الصين ما بين 1.8 مليون ومليوني برميل يوميا من الخام السعودي".

وخفضت الشركات الصينية المملوكة للدولة "سينوبك كورب" و"بتروتشاينا" والمؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري وشركات تكرير مستقلة مثل "هنجلي" للبتروكيماويات وشركات في "شاندونغ"، من معدل تكرير الخام في فبراير.

وتتيح عقود النفط للبائع أو المشتري تعديل كميات التحميل بالزيادة أو التخفيض بنسبة 10 بالمئة من الكمية المتعاقد عليها بناء على الطلب ولوجستيات الشحن بموجب بند تعاقدي يعرف باسم "السماح التشغيلي".

وخفضت وكالة الطاقة الدولية وجهات تحليل أخرى، من توقعات الطلب على النفط بسبب تقلص نشاط السفر والنمو الاقتصادي.

المصدر: رويترز

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