واردات الصين من النفط السعودي تبلغ مستوى قياسيا

بلغت واردات الصين من النفط الخام من السعودية مستوى قياسيا مرتفعا في نوفمبر، حيث زادت بأكثر من 25% مقارنة بها قبل عام.

وبلغت الشحنات من السعودية مليوني برميل يوميا الشهر الماضي، مقارنة مع أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 1.98 مليون برميل يوميا في أكتوبر الماضي، وفقا لما أظهرته بيانات الإدارة العامة للجمارك الأربعاء.

ويدل ذلك على أن واردات الصين قد تعافت من تأثير الهجوم على منشأتين نفطيتين سعوديتين مهمتين بطائرات مسيرة وصواريخ في سبتمبر الماضي، والذي أدى لانخفاض إنتاج المملكة النفطي مؤقتا إلى النصف ما اضطر شركة "أرامكو" للسحب من المخزونات وتبديل درجات الخام للحفاظ على الإمدادات للعملاء.

المصدر: "رويترز"