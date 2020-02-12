 
مباشر

شركة إيطالية تبدأ حفر بئر استكشافية في شرق المتوسط في مياه مصر العميقة

مال وأعمال

شركة إيطالية تبدأ حفر بئر استكشافية في شرق المتوسط في مياه مصر العميقة
Reuters
حقل غاز
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n9a3

قال الرئيس التنفيذي لشركة "إنرجين" ماثيوس ريجاس، التي تركز أعمالها في إسرائيل، اليوم الأربعاء، إن مجموعة الطاقة الإيطالية إديسون بدأت حفر بئر استكشافية في منطقة مياه عميقة في مصر.

إقرأ المزيد
السيسي: نتطلع لمزيد من العمل مع شركة
السيسي: نتطلع لمزيد من العمل مع شركة "بريتيش بتروليوم" في شرق البحر المتوسط

وقال ريجاس للصحفيين على هامش مؤتمر للطاقة في القاهرة: "نحفر الآن في منطقة (شمال ثقة)، وهو كشف على عمق كبير في المياه، بدأ منذ أسبوعين"، حسبما أفادت وكالة "رويترز".

وأضاف ريجاس، أن الحفر سيستمر لمدة تتراوح بين 40 و60 يوما، اعتمادا على مدى نجاحه، موضحا: "سنحصل على نتائج في فترة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع مقبلة".

وتستحوذ "إنرجين" على أصول "إديسون" في مصر بموجب اتفاق توصلت إليه العام الماضي.

وتقع منطقة "شمال ثقة"، بالقرب من حقل "ظهر" العملاق في مصر وحقل "أفروديت" القبرصي وحقلي "تمار" و"لوثيان" التي تسيطر عليهما إسرائيل.

ويشتعل الصراع بين مصر وقبرص واليونان من جهة وتركيا من جهة أخرى على ثروات البحر المتوسط، حيث اتهمت مصر السلطات التركية "بمواصلة اتخاذ إجراءات أحادية" تزيد من حدة التوتر في البحر الأبيض المتوسط، على خلفية إرسال أنقرة سفينة ثانية إلى سواحل شمال قبرص للتنقيب عن الغاز".

وتنفذ تركيا، منذ 4 مايو الماضي، أعمال تنقيب عن الغاز، "بإذن" من جمهورية شمال قبرص التركية، في منطقة من مياه البحر الأبيض المتوسط، تعتبر جزءا من المنطقة الاقتصادية الخاصة بجمهورية قبرص المعترف بها دوليا.

وأثارت هذه الخطوة انتقادات شديدة من قبل قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكذلك مصر، إلا أن تركيا أكدت مرارا عزمها مواصلة هذه الأنشطة بل وإرسال سفينة تنقيب ثانية إلى المنطقة.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

حقائق لا تعرفها عن ستالين