شركة إيطالية تبدأ حفر بئر استكشافية في شرق المتوسط في مياه مصر العميقة

قال الرئيس التنفيذي لشركة "إنرجين" ماثيوس ريجاس، التي تركز أعمالها في إسرائيل، اليوم الأربعاء، إن مجموعة الطاقة الإيطالية إديسون بدأت حفر بئر استكشافية في منطقة مياه عميقة في مصر.

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وقال ريجاس للصحفيين على هامش مؤتمر للطاقة في القاهرة: "نحفر الآن في منطقة (شمال ثقة)، وهو كشف على عمق كبير في المياه، بدأ منذ أسبوعين"، حسبما أفادت وكالة "رويترز".

وأضاف ريجاس، أن الحفر سيستمر لمدة تتراوح بين 40 و60 يوما، اعتمادا على مدى نجاحه، موضحا: "سنحصل على نتائج في فترة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع مقبلة".

وتستحوذ "إنرجين" على أصول "إديسون" في مصر بموجب اتفاق توصلت إليه العام الماضي.

وتقع منطقة "شمال ثقة"، بالقرب من حقل "ظهر" العملاق في مصر وحقل "أفروديت" القبرصي وحقلي "تمار" و"لوثيان" التي تسيطر عليهما إسرائيل.

ويشتعل الصراع بين مصر وقبرص واليونان من جهة وتركيا من جهة أخرى على ثروات البحر المتوسط، حيث اتهمت مصر السلطات التركية "بمواصلة اتخاذ إجراءات أحادية" تزيد من حدة التوتر في البحر الأبيض المتوسط، على خلفية إرسال أنقرة سفينة ثانية إلى سواحل شمال قبرص للتنقيب عن الغاز".

وتنفذ تركيا، منذ 4 مايو الماضي، أعمال تنقيب عن الغاز، "بإذن" من جمهورية شمال قبرص التركية، في منطقة من مياه البحر الأبيض المتوسط، تعتبر جزءا من المنطقة الاقتصادية الخاصة بجمهورية قبرص المعترف بها دوليا.

وأثارت هذه الخطوة انتقادات شديدة من قبل قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكذلك مصر، إلا أن تركيا أكدت مرارا عزمها مواصلة هذه الأنشطة بل وإرسال سفينة تنقيب ثانية إلى المنطقة.

المصدر: وكالات